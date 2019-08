Cà Mau tìm kiếm 4 ngư dân mất tích trên biển

Chiều tối 3.8, tin từ Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Cà Mau cho biết đơn vị này đang phối hợp cùng các ngành chức năng kêu gọi tàu thuyền đang hoạt động trên biển hỗ trợ tìm kiếm 4 ngư dân mất tích

Theo đó, khoảng 19 giờ ngày 2.8, tàu cá CM 91548-TS do ông Nguyễn Văn Thủ (58 tuổi, ngụ khóm 7, TT.Trần Văn Thời) làm thuyền trưởng, đang neo đậu cách Hòn Chuối khoảng 46 hải lý về hướng Tây Nam thì bị sóng đánh chìm

Khi đó, trên tàu cá có 9 ngư dân, may mắn, 8 người được tàu cá CM 93968-TS cứu vớt an toàn. Hiện còn 1 ngư dân mất tích là Phạm Hữu Tưng (30 tuổi, ngụ xã Lợi An, H.Trần Văn Thời).

Trước đó, tàu cá CM 94960-TS của ông Lê Văn Khải (73 tuổi, ở xã Tân Thuận, H.Đầm Dơi, Cà Mau) hành nghề giã cào. Đến khoảng 5 giờ 30 ngày 2.8, khi tàu neo đậu cách đảo Hòn Khoai 2 hải lý về hướng Tây, mọi người trên tàu phát hiện 2 ngư dân Thạch Cuội (31 tuổi) và Nguyễn Văn Hoài (25 tuổi, cùng ngụ H.Đông Hải, Bạc Liêu) đều không có trên tàu.

Cũng vào khoảng 5 giờ ngày 2.8, một số người trên tàu cá BL 93815-TS của ông Nguyễn Văn Thao (62 tuổi, ngụ TT.Gành Hào, H.Đông Hải, Bạc Liêu) phát hiện ngư dân Nguyễn Văn Chuột không có trên tàu. Lúc này tàu đang neo đậu cách đảo Hòn Khoai khoảng 2 hải lý về hướng Tây.

Theo thông tin của Đài khí tượng thủy văn Nam Bộ, do ảnh hường của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau; khu vực Nam Biển Đông có gió Tây Nam mạnh cấp 5, cấp 6; giật cấp 7, cấp 8 sóng biển cao từ 2 - 4 m, biển động, nên việc tìm kiếm ngư dân gặp nhiều khó khăn.