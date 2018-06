Ca nô chở đoàn kiểm tra liên ngành tông sà lan làm 1 cán bộ tử vong, 1 người mất tích

Đến 22 giờ ngày 14.6, Công an tỉnh An Giang và Công an TP.Long Xuyên vẫn bảo vệ hiện trường, tìm người bị mất tích trong vụ tai nạn trên sông Hậu, đoạn chảy qua P.Mỹ Long, TP.Long Xuyên.