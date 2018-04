Cãi nhau chuyện góp tiền 'người ít, người nhiều, đâm chết bạn nhậu

Theo cáo trạng, ngày 7.11.2018, Thư cùng nhóm bạn đến quán Làng Beer tại tổ 58 (P.Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) ăn nhậu. Đây là tăng nhậu thứ 3 của cả nhóm sau khi đi ăn đám cưới và hát karaoke.

Lúc tính tiền, Thư mâu thuẫn với anh Đinh Phạm Công Anh Lý (31 tuổi, ngụ P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu) về việc góp tiền "người ít, người nhiều". Lúc này, Thư nhớ đến con dao thủ sẵn trong người, nên rút dao đâm anh Lý 2 nhát vào ngực và lưng, khiến anh Lý chết tại chỗ.

Thư khai nhận do đã say xỉn nên thiếu kiềm chế dẫn đến xô xát với anh Lý. Cũng theo lời khai của Thư, con dao do Thư nhặt được trước đó trong quá trình đi làm thợ sơn, luôn mang theo trong người vì tính côn đồ.

Sau khi gây án, Thư chạy về nhà; đến khi tỉnh rượu mới nhớ lại vụ việc nên đến công an đầu thú.