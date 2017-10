Cơ quan điều tra, Công an tỉnh Hải Dương đã phối hợp với Công an huyện Cẩm Giàng điều ra vụ án. Theo hình ảnh camera của quán karaoke ghi lại, thì người đâm anh Tiệp là Phạm Đình Cường (24 tuổi, ngụ tại thôn Bối Tượng, xã Lương Điền, huyện Cẩm Giàng). Theo điều tra ban đầu, Cường và anh Tiệp đi hát cùng nhau, đến lúc thanh toán tiền thì trong nhóm xảy ra cãi nhau . Cường bị công an bắt ngay sau đó.