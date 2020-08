Cán bộ đấu giá đất ở Thái Bình tiếp tay bà trùm Dương ‘Đường” vì ‘nể nang'

Thông tin từ Viện KSND tỉnh Thái Bình cho biết, cơ quan này đã hoàn tất cáo trạng để truy tố các bị can Nguyễn Thị Dương (tức Dương "Đường", 40 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH Đường Dương (TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình); Vũ Gia Thành (43 tuổi), nguyên đấu giá viên Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình; Phạm Văn Hiệp (36 tuổi), nguyên Giám đốc Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình; Trịnh Thị Minh Thúy (50 tuổi), nguyên Trưởng phòng Quản lý và phát triển quỹ đất (Trung tâm phát triển quỹ đất và kỹ thuật tài nguyên, Sở TN-MT tỉnh Thái Bình) và Hà Văn Dũng (36 tuổi), nguyên nhân viên Trung tâm phát triển quỹ đất và kỹ thuật tài nguyên (Sở TN-MT tỉnh Thái Bình) về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ.

Đấu giá bất thành thì... đổi kết quả

Theo cáo trạng, tháng 10.2019, UBND tỉnh Thái Bình đồng ý cho phép đấu giá 10 khu đất tại khu quy hoạch dân cư P.Bồ Xuyên (TP.Thái Bình). Do có quen biết nên bà Nguyễn Thị Hạnh (54 tuổi, ngụ TP.Thái Bình) đã nhờ bị can Nguyễn Thị Dương làm mọi thủ tục để đấu giá lô đất 09 thuộc P.Bồ Xuyên.

Dương “Đường” sai đàn em đi làm thủ tục đấu giá, đăng ký với tên bà Nguyễn Thị Hạnh và Phạm Đình Dũng (38 tuổi, người được Dương thuê). Sau khi được nhận phiếu trả giá, Dương ghi vào phiếu tên bà Hạnh số tiền đấu giá 29,33 triệu đồng/m2; phiếu có tên Phạm Đình Dũng 29 triệu đồng/m2.

Sáng 20.12.2019, khi cuộc đấu giá diễn ra, Dương chỉ đạo Trần Mạnh Cường mang 2 phiếu nêu trên đến đấu giá. Thấy đông người tham gia đấu giá, Cường báo lại cho Dương và được "bà trùm" này yêu cầu sửa số tiền trên phiếu của bà Hạnh lên thành 29,5 triệu đồng, nhưng Cường sửa thành 29,53 triệu đồng và quên ghi số tiền bằng chữ, rồi bỏ vào hòm phiếu.

Chính vì vậy, phiếu của bà Hạnh không hợp lệ. Anh Vũ Thành Đạt (25 tuổi, ngụ TP.Thái Bình) đấu giá thành công lô đất 09.

Để có được lô đất như ý, Dương "Đường" đã dùng nhiều thủ đoạn sai quy định của pháp luật Ảnh CTV

Biết tin không trúng lô đất được nhờ, Dương "Đường" đến tìm các bị can Vũ Gia Thành, Phạm Văn Hiệp để nhờ giúp bà Hạnh trúng đấu giá. Bị can Vũ Gia Thành một mặt nói: "Đã công bố kết quả rồi, không thay đổi được", nhưng lại gợi ý cho Dương là “trừ trường hợp anh Đạt đồng ý nhường cho bà Hạnh trúng đấu giá”.

Sau đó, Dương gọi chồng là Nguyễn Xuân Đường (tức Đường “Nhuệ”, 49 tuổi, ngụ TP.Thái Bình) đến nơi đấu giá đất, gặp anh Vũ Thành Đạt và đề nghị anh này nhượng kết quả đấu giá với giá 20 triệu đồng.

Anh Đạt không đồng ý thì bị Dương hắt cốc nước chè vào mặt và nhiều đàn em của bị can này lao vào đánh. Bị đe dọa, hành hung, anh Đạt phải đồng ý nhượng lại lô đất số 09 cho vợ chồng Dương "Đường".

Dù thực tế, bị can Phạm Văn Hiệp không có quan hệ gì với bà Hạnh, nhưng trong quá trình đấu giá diễn ra, Hiệp đã nói với bà Trịnh Thị Minh Thúy “Bà Hạnh là bà cô của Hiệp”. Sau đó, khi anh Đạt và Dương "Đường" vào phòng đấu giá, bị can Hiệp lại gọi Vũ Gia Thành ra hành lang và nói: “Anh đồng ý đổi tên người trúng đấu giá từ Đạt sang bà Hạnh giúp chị Dương, cũng là giúp gia đình em, vì bà Hạnh là chỗ thân thiết với gia đình em”. Sau đó, các bị can thực hiện việc thay đổi kết quả đấu giá.

Cuối buổi đấu giá, Dương "Đường" có mời Vũ Gia Thành, Phạm Văn Hiệp, Trịnh Thị Minh Thúy, Hà Văn Dũng và một số người khác đi ăn trưa, nhưng Hiệp và Thành từ chối. Dương "Đường" đưa cho các bị can Dũng, Thúy và bà Nguyễn Thị Ngấn, thư ký phiên đấu giá, mỗi người 1 phong bì 500.000 đồng.

Ngày 20.12.2019, bị can Hiệp ký thông báo công nhận kết quả đấu giá. Theo đó, bà Hạnh là người đấu giá thành công lô đất số 09 với số tiền phải nộp là hơn 2,699 tỉ đồng.

Biết sai vẫn làm vì nể nang

Trong quá trình điều tra, các bị can Vũ Gia Thành, Trịnh Minh Thúy, Nguyễn Thị Dương, Hà Văn Dũng đã thành khẩn khai nhận hành vi. Các bị can Vũ Gia Thành, Trịnh Minh Thúy, Hà Văn Dũng cho rằng, biết rõ việc t hay đổi kết quả đấu giá là sai, nhưng vì nể Phạm Văn Hiệp nên đồng ý thực hiện.

Trong khi đó, bị can Phạm Văn Hiệp chỉ thừa nhận hành vi trong buổi đầu tiên làm việc với cơ quan chức năng, rằng Hiệp giúp Nguyễn Thị Dương là vì nể nang bị can này. Các lời khai sau đó, ông Hiệp không thừa nhận hành vi, không nhận đã có mặt ở buổi đấu giá.

Tuy nhiên, với chứng cứ, tài liệu thu thập được, cơ quan chức năng đủ căn cứ chứng minh bị can Hiệp có mặt tại buổi đấu giá ngày 20.12.2019 và giúp Dương thay đổi kết quả đấu giá.

Về việc bị can Hiệp có đơn gửi cơ quan chức năng tố cáo việc gia đình bị can bị một số đối tượng lạ mặt đe dọa (thời gian gửi đơn là từ tháng 1.2019 đến tháng 4.2019), Công an tỉnh Thái Bình đã xác minh và kết luận có sự việc này, nhưng không xác định được đối tượng thực hiện và lý do thực hiện.