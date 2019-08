Cán bộ thanh tra giao thông Hà Nội bị đề nghị truy tố vì bảo kê 'xe vua'

Kết luận điều tra vụ Thanh tra giao thông bị tố nhận tiền bảo kê cho xe tải, Công an TP.Hà Nội đã đề nghị truy tố 6 người là Nguyễn Ánh Hào (38 tuổi, trú tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), Lê Văn Cường (39 tuổi, cán bộ Cục Quản lý đường bộ I, Tổng cục Đường bộ), Phạm Văn Vinh (26 tuổi, Tổng giám đốc Công ty CP đầu tư thương mại và vận tải Tuấn Vinh) - cùng bị đề nghị truy tố tội đưa hối lộ theo khoản 4, Điều 364 bộ luật Hình sự 2015; Lê Bá Dũng (45 tuổi, cựu cán bộ Đội Thanh tra giao thông quận Hoàng Mai, Hà Nội), Nguyễn Quốc Cương (46 tuổi, cựu cán bộ Thanh tra giao thông quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), Trần Sỹ Cương (35 tuổi, cựu cán bộ Đội Thanh tra cơ động Sở Giao thông vận tải Hà Nội - cùng bị đề nghị truy tố tội Nhận hối lộ theo khoản 2, Điều 354 bộ luật Hình sự 2015.

Theo kết luận điều tra, tháng 3.2016, Hào, Cường và Vinh bàn nhau in logo Công ty Tuấn Vinh và mời các chủ ô tô tải hàng tháng nộp tiền để không bị kiểm tra hoặc được bỏ qua lỗi vi phạm. Vinh là người trực tiếp in logo của Công ty Tuấn Vinh, sau đó đổi thành “ An toàn là bạn, tai nạn là thù ”. Cường có nhiệm vụ khi đi làm thanh tra giao thông, gặp các chốt nào sẽ báo cho Vinh hoặc Hào biết để hai người này thông báo cho lái xe tránh khu vực, tuyến đường đó.