Cận cảnh hiện trường chìm tàu cao tốc

Ông Triển cho biết hiện chưa xác định được nguyên nhân thân tàu bị thủng lỗ nước tràn vào là do va vào vật cứng, hay do thân tàu bị vỡ. Hiện chủ tàu đang sử dụng phao hơi để nâng tàu lên, sau đó hút nước khỏi thân tàu mới có thể xác định được nguyên nhân. "Rất may 42 hành khách, 3 thủy thủ trên tàu không ai bị thương", ông Triển nói.