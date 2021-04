Cận cảnh khám xét trụ sở Phúc Lâm Petro liên quan đường dây 200 triệu lít xăng giả

Như Thanh Niên đã thông tin, liên quan đến việc mở rộng điều tra đường dây làm giả 200 triệu lít xăng, sáng 7.4, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Cục Cảnh sát Hình sự (C02) - Bộ Công an và một số đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Công an TP.HCM, Công an tỉnh Lâm Đồng, Công an Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước khám xét 9 địa điểm là trụ sở công ty, nhà ở và các cây xăng của Công ty Phúc Lâm Petro.