Cần gần 7.000 tỉ đồng để chống sạt lở cho ĐBSCL

Báo cáo của Bộ NN-PTNT cho biết, hiện có 562 vị trí bờ sông, bờ biển bị sạt lở, với tổng chiều dài 786 km, trong đó có 42 vị trí sạt lở đặc biệt nguy hiểm với tổng chiều dài 149 km, cần phải xử lý cấp bách để bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhà nước và nhân dân với tổng kinh phí cần đầu tư khoảng 6.990 tỉ đồng. Bộ NN-PTNT và các địa phương kiến nghị hỗ trợ kinh phí để tập trung xử lý tại những vị trí sạt lở trọng điểm cấp bách, bảo đảm ổn định trước mắt và lâu dài. Bộ NN-PTNT đề xuất xây dựng đề án "Điều tra, đánh giá hiện trạng, đề xuất giải pháp tổng thể phòng chống sạt lở cấp bách bảo vệ bờ sông, bờ biển ĐBSCL" để có giải pháp căn cơ.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, ĐBSCL là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu. Trong đó, tình hình sạt lở bờ sông, kênh rạch, bờ biển đe dọa trực tiếp đến an toàn của nhiều khu dân cư, công trình hạ tầng ven sông, ven biển. Do đó, việc tập trung các nguồn lực để xử lý một bước là điều hết sức cần thiết. Việc này cần làm sớm để bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân.

Về vấn đề kinh phí, Thủ tướng cho biết, sau khi có Nghị quyết 120 của Chính phủ về phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu, đã bố trí kế hoạch vốn trung hạn, để xử lý trước hết 17/42 vị trí đặc biệt nguy hiểm. Còn lại 25 điểm đặc biệt nguy hiểm cần giải quyết bổ sung ngân sách để hỗ trợ theo cơ chế phòng chống thiên tai, tức là làm cấp bách. Thủ tướng yêu cầu tất cả các bộ, đặc biệt là các địa phương trong vùng, triển khai đồng bộ, kịp thời hơn các giải pháp để thực hiện Nghị quyết 120 của Chính phủ.

Thủ tướng quyết định bố trí bổ sung một khoản từ dự phòng ngân sách hỗ trợ cho các tỉnh ĐBSCL triển khai các công trình cấp bách, quan trọng cũng như bố trí một khoản từ nguồn ODA để lập quỹ chống biến đổi khí hậu ĐBSCL. Bên cạnh đó, tìm các nguồn lực khác bổ sung vào quỹ này. Thủ tướng giao Bộ NN-PTNT chủ trì rà soát, đề xuất hỗ trợ cụ thể, chính xác cho từng địa phương gửi các bộ cho ý kiến. Bộ Tài chính chủ trì việc tổng hợp, đề xuất hỗ trợ kinh phí này để trình Thủ tướng xem xét, quyết định trước ngày 15.5.