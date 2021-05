Cần làm rõ mục đích nhập cảnh trái phép của người Trung Quốc

Như Thanh Niên thông tin, ngày 5.5, Đồn biên phòng Phước Thiện, Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Phước phát hiện và bắt giữ 6 người Trung Quốc (TQ) nhập cảnh trái phép đang có ý định vượt biên sang Campuchia.

Cùng ngày, một lãnh đạo Công an TP.Hà Nội cho biết Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 người TQ để làm rõ tội “tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép”, quy định tại điều 348 bộ luật Hình sự.

Theo điều tra ban đầu, những người này đã tổ chức cho 50 đồng hương khác ở lại trái phép tại Việt Nam và tất cả đều không có giấy tờ nhập cảnh hợp pháp. Cũng trong ngày 5.5, UBND TP.Móng Cái (Quảng Ninh) cho biết lực lượng công an địa phương đã bắt giữ 4 người TQ vượt biên vào Việt Nam

Hôm 3.5, các đơn vị chức năng Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã kiểm tra, phát hiện nhóm 52 người TQ nhập cảnh và lưu trú trái phép trên địa bàn các phường: Liên Bảo và Khai Quang, TP.Vĩnh Yên. Ngày hôm sau, con số người TQ bị phát hiện nhập cảnh trái phép ở TP.Vĩnh Yên lên đến 58 người...

Tại sao họ bất chấp nhập cảnh trái phép?

Bạn đọc (BĐ) Thanh Niên bày tỏ sự lo lắng khi trong thời gian dịch Covid-19 diễn biến phức tạp mà cơ quan chức năng liên tục phát hiện nhiều người TQ nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Bên cạnh lo ngại dịch bệnh có nguy cơ lây lan bùng phát từ những người nhập cảnh trái phép vào thì cũng có ý kiến đặt vấn đề nhiều người TQ cố sống cố chết nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để làm gì.

“Họ qua Việt Nam làm gì khi mà chỉ ở trong nhà? Phải có mục đích gì? Không có việc làm mà chỉ lẩn tránh, họ sẽ ở Việt Nam bao lâu và làm gì, chắc chắn là không trốn dịch. Cần xử phạt và trục xuất vĩnh viễn”, BĐ Đức Hùng ý kiến.

BĐ Hưng Nguyên thắc mắc: “Không hiểu nổi, kinh tế, thu nhập của TQ cao gấp nhiều lần Việt Nam, dịch bệnh thì không bùng phát, sang Việt Nam xin việc mà ở chung cư cao cấp, lương ở Việt Nam thì thấp, tại sao có chuyện ngược đời như vậy?”.

“Ngày càng phát hiện nhiều người TQ nhập cảnh trái phép. Kẻ thì thuê xe đi vào nam, kẻ thì thuê chung cư ở. Họ nhập cảnh trái phép để làm gì? Tại sao họ biết sai mà vẫn vô tư nhập cảnh trái phép. Mong cơ quan điều tra làm rõ đường dây tiếp tay và động cơ của họ”, BĐ Văn Tuấn lo lắng. Còn BĐ Lieu Lam đề nghị: “Điều tra, truy tố xử phạt nghiêm khắc, tăng phí cách ly, trục xuất về nước… để đảm bảo an ninh quốc gia và phòng chống dịch...”.

Bịt lỗ hổng quản lý

Bên cạnh đề nghị xử lý mạnh tay những người nhập cảnh trái phép và đối tượng tiếp tay, nhiều BĐ cũng yêu cầu phải có các giải pháp để giải quyết triệt để vấn nạn này.

BĐ Từ Luân sau khi cho rằng “cơ quan chức năng phải trục xuất những người này và cấm vĩnh viễn không cho nhập cảnh trở lại Việt Nam, còn những người trong nước tiếp tay thì khởi tố, xử lý hình sự”, đã đề nghị: “Cần quy trách nhiệm cho tổ chức và cá nhân chưa làm tốt nhiệm vụ quản lý trên địa bàn xảy ra vụ việc có người nước ngoài nhập cảnh trái phép cư trú.

Mục đích chính của họ nhập cảnh vào nước ta làm gì? Cơ quan chức năng cần làm rõ. B.Định Việt Nam đang quá nhẹ tay với người nhập cảnh lậu. Trong tình trạng dịch bệnh hiện nay, hành vi nhập cảnh lậu rõ ràng là xâm phạm an ninh quốc gia. Chúng ta cần khởi tố và xử lý tất cả các đối tượng này. Quang Duong

Ngoài ra, cũng xem lại công tác quản lý biên phòng, cửa khẩu... tại sao nhập cảnh trái phép nhiều vậy, có nhiều trường hợp đi sâu vào nội địa mới phát hiện ra. Phải bịt lại gấp các lỗ hổng chết người này”.

“Nguy cơ về dịch bệnh cũng như các vấn đề an ninh, trật tự trong nước từ những người nhập cảnh trái phép rất lớn, vì vậy cơ quan chức năng và người dân cần nâng cao cảnh giác để nhanh chóng phát hiện và kịp thời có biện pháp ứng phó xử lý”, BĐ Ý Nhi lưu ý.