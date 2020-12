Cần Thơ: Bắt tạm giam bị can lợi dụng quyền tự do, dân chủ

Ngày 22.12, Công an Q.Bình Thủy (TP. Cần Thơ ) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Thị Bình (44 tuổi, ngụ Q.Bình Thủy, TP.Cần Thơ) để điều tra về hành vi lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước; quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.