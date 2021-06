Cần Thơ: Ngăn chặn 30 'quái xế' tụ tập đua xe trái phép, tháo cả phanh

Sáng 28.6, thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP.Cần Thơ cho biết, lúc 2 giờ 30 cùng ngày, Công an Q.Bình Thủy phối hợp cùng Phòng CSGT đường bộ Công an TP.Cần Thơ đã kịp thời ngăn chặn 30 đối tượng tụ tập chuẩn bị đua xe trái phép bất chấp các quy định phòng chống dịch Covid-19