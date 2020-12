Cần Thơ: Tạm giữ 2 nghi phạm dùng nhiều biển số xe giả khi vận chuyển thuốc lá lậu

Ngày 26.12, tin từ Cơ quan CSĐT Công an Q.Ninh Kiều (TP. Cần Thơ ) cho biết đang tạm giữ hình sự 2 nghi phạm sử dụng nhiều biển số xe giả để vận chuyển thuốc lá lậu từ Long An về Cần Thơ, để tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ.

2 nghi phạm cùng tang vật bị phát hiện Ảnh: Mai Trâm

Khoảng 6 giờ 45 cùng ngày (26.12), lực lượng Công an Q.Ninh Kiều tuần tra phát hiện ô tô BS 51H - 338.10 do Nguyễn Trọng Tâm (26 tuổi) điều khiển lưu thông trên QL1 có biểu hiện khả nghi nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Trên xe lúc này có Trần Văn Khá (cùng ngụ H.Đức Huệ, Long An), đang chở 6.600 bao thuốc lá điếu nhập lậu các loại.