Cần Thơ: Tạm giữ kẻ say xỉn gây rối còn dùng dao đâm cảnh sát khu vực

Ngày 18.9, thông tin từ Công an TP.Cần Thơ cho hay, Công an Q.Ninh Kiều đang tạm giữ hình sự Quách Thái (42 tuổi, ngụ P.Tân An, Q.Ninh Kiều, TP. Cần Thơ ) để điều tra về hành vi dùng dao đâm một cảnh sát khu vực bị thương.