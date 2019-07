Cần Thơ tăng cường an toàn giao thông, nhằm kéo giảm tai nạn giao thông

Chỉ thị 08 do Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ Lê Quang Mạnh ký, nhằm triển khai thực hiện hiệu quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT) góp phần kéo giảm tai nạn giao thông (TNGT) trên cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết, số người bị thương) trong năm nay so với năm 2018.