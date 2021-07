Cần Thơ, Tiền Giang thực hiện giãn cách xã hội

Tỉnh Tiền Giang cũng thực hiện giãn cách xã hội toàn địa bàn theo Chỉ thị 16 từ 0 giờ ngày 12.7, thời gian thực hiện 15 ngày (ngoại trừ H.Tân Phú Đông - cồn biệt lập thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15). Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang chỉ đạo tạm dừng tất cả các loại hình kinh doanh dịch vụ không thiết yếu và các chợ không đảm bảo tiêu chí về an toàn trong phòng chống dịch Covid-19. Khuyến cáo người dân trong trường hợp thực sự cần thiết thì mới nên ra khỏi nhà, khi ra khỏi nhà phải đảm bảo khoảng cách tối thiểu 2 m với người khác... Nếu ai vi phạm các quy định về giãn cách, cách ly sẽ bị xử lý nghiêm.

Bình Dương giãn cách xã hội H.Bàu Bàng và H.Dầu Tiếng

Tại Bình Dương , do tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn diễn biến phức tạp, từ 12.7 thêm 2 địa phương áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 , đó là H.Bàu Bàng và H.Dầu Tiếng. Tính đến nay, Bình Dương có 7/9 địa phương áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 gồm: TP.Thủ Dầu Một, TP.Dĩ An, TP.Thuận An, TX.Tân Uyên, TX.Bến Cát, H.Bàu Bàng, H.Dầu Tiếng. 2 huyện còn lại của Bình Dương chưa áp dụng Chỉ thị 16 là Phú Giáo và Bắc Tân Uyên.