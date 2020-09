Cần Thơ: Triệt phá băng nhóm 'chuyên trộm xe SH, Exciter theo đơn đặt hàng'

Trước đó, tối 4.9, chị L.T.N.T. (26 tuổi, ngụ An Giang) dựng xe SH 150i trên đường Trần Hưng Đạo để vào tiệm làm tóc và bị kẻ gian lấy trộm. Qua xác minh, Công an Q.Ninh Kiều nhận định kẻ trộm rất chuyên nghiệp, nhiều khả năng hoạt động băng nhóm. Đại tá Trần Văn Sáu, Trưởng Công an Q.Ninh Kiều, báo cáo Ban giám đốc Công an TP.Cần Thơ và xác lập chuyên án.

Đến chiều 6.9, các trinh sát phục kích, bắt giữ Phạm Văn Nam (30 tuổi) và Lê Minh Hoàng (22 tuổi) khi đang điều khiển xe Exciter lưu thông trên đường Đề Thám (Q.Ninh Kiều). Ngay sau khi bắt giữ Nam và Hoàng, một tổ trinh sát khác của Công an Q.Ninh Kiều phối hợp lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Vĩnh Long khám xét nhanh và bắt giữ Hoàng Đức Quang (23 tuổi) và Nguyễn Ngọc Sơn (23 tuổi, cùng ngụ Bình Phước), đang lưu trú tại nhà trọ ở H.Tam Bình, Vĩnh Long.