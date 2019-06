Cảng Quy Nhơn có tân Chủ tịch Hội đồng quản trị

Theo Báo cáo kết quả kinh doanh 2018, kế hoạch năm 2019 của Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn , hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, Cảng Quy Nhơn đạt các chỉ tiêu được đại hội đồng cổ đông giao.

Cụ thể: sản lượng hàng thông qua cảng đạt hơn 8,3 triệu tấn, tăng 16% so với năm 2017 và tăng 8% so với kế hoạch; tổng doanh thu đạt hơn 728 tỉ đồng, tăng 28,3% so với năm 2017 và đạt 115% kế hoạch được đại hội đồng cổ đông giao.

Về lợi nhuận: lợi nhuận trước thuế đạt hơn 120 tỉ đồng, tăng 28% so với năm 2017 và đạt 109,2% kế hoạch được giao.

tin liên quan Vinalines thông báo đã sở hữu 75,01% vốn điều lệ Công ty CP Cảng Quy Nhơn Tổng tài sản tại thời điểm 31.12.2018 là hơn 646 tỉ đồng, tăng hơn 72 tỉ đồng so với thời điểm đầu năm.

Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn xem xét và thông qua tờ trình xin từ nhiệm của toàn bộ 5 thành viên HĐQT cũ; bầu bổ sung 5 thành viên mới gồm các ông Phạm Đăng Cao, Nguyễn Quý Hà, Phan Tấn Linh, Lý Quang Thái và Phạm Anh Tuấn.

Đại hội cũng xem xét và thông qua tờ trình từ nhiệm của Ban kiểm soát gồm 3 thành viên và bầu Ban kiểm soát mới.

Kết quả bầu ông Phạm Anh Tuấn, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) được bầu giữ chức chủ tịch HĐQT; ông Lê Duy Cương giữ chức Trưởng ban kiểm soát.

Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn cũng thống nhất miễn nhiệm chức Tổng giám đốc của ông Lê Hồng Thái từ ngày 29.6.2019, và bầu ông Phạm Tuấn Linh, 44 tuổi, giữ chức Tổng giám đốc nhiệm kỳ 5 năm, thay ông Thái từ ngày 29.6.2019.

Ông Lê Hồng Thái phát biểu tại đại hội sau khi được miễn nhiệm: “Cảm giác của tôi là nhẹ nhàng, thanh thản trước những thành quả đã đạt được. Sự nỗ lực của toàn bộ cán bộ, công nhân viên Cảng Quy Nhơn trong 5 năm qua, bằng sự gắn bó, cống hiến đã tạo ra bước phát triển về mọi mặt của Cảng Quy Nhơn”.

Ông Lê Hồng Thái chia sẻ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam với năng lực sẵn có trong nhiệm kỳ tới sẽ tiếp tục tạo môi trường làm việc thuận lợi, công khai, minh bạch để đưa Cảng Quy Nhơn phát triển hơn nữa.

Trong 5 năm qua, Cảng Quy Nhơn tiếp tục đà phát triển, nhiều chỉ số kinh doanh đều tăng từ 25 - 30% mỗi năm: công suất tháo dỡ, sản lượng hàng năm, doanh thu, lợi nhuận, lương công nhân, nộp thuế nhà nước...

Sau khi có kết luận thanh tra về cổ phần hóa Cảng Quy Nhơn , Công ty khoáng sản Hợp Thành nghiêm túc chấp hành chỉ đạo của Chính phủ trong việc giao lại 75,01% cổ phần Cảng Quy Nhơn lại cho Vinalines . Khi giao lại 75,01% cổ phần, số tiền nhà đầu tư nhận được khoảng 415 tỉ đồng, tương đương số tiền nhà đầu tư bỏ ra mua cổ phần Cảng Quy Nhơn cách đây 5 năm.