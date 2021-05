Cảnh báo đợt nắng nóng gay gắt ở Bắc bộ, Trung bộ

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết ngày 30.5 các tỉnh Bắc bộ và khu vực Trung bộ từ Thanh Hóa đến Phú Yên ghi nhận có nắng nóng diện rộng. Nhiệt độ lúc 13 giờ ở các tỉnh Bắc bộ phổ biến từ 35 - 37 độ C, có nơi trên 38 độ C. Hôm nay 31.5, nắng nóng ở các tỉnh Bắc bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên tiếp tục gia tăng cường độ và nhiều nơi sẽ có nắng nóng đặc biệt gay gắt , với nhiệt độ phổ biến 36 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C.