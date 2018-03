Cảnh báo sương mù trên biển, miền Nam nắng nóng gia tăng

Sáng nay, 26.3, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, cho biết lưỡi cao áp tiếp tục di chuyển lệch đông và hiện có cường độ ổn định, nhưng sau đó suy yếu và biến tính. Trong ngày hôm nay, ở khu vực vịnh Bắc bộ xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Sương mù khiến tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống dưới 1 km.

Cũng theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, tại các tỉnh Nam bộ tiếp tục có nắng nóng và sẽ gia tăng về cường độ trong 2 ngày tới.

Dự báo, nhiều khu vực ở Nam bộ có nắng nóng 37 độ C, độ ẩm trong không khí thấp khiến trời càng oi bức, nắng rát. Trong khoảng chiều tối và đêm, một số nơi ở các tỉnh Nam bộ sẽ có mưa giông rải rác.

Đến giữa tuần, nắng nóng ở các tỉnh Nam bộ sẽ dịu dần. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh nhiệt độ giảm xuống còn 34 độ C và tiếp tục giảm nhiệt độ cho đến cuối tuần.

Còn tại các tỉnh miền Bắc, thời tiết buổi sáng chủ yếu là sương mù nhẹ, sương mù rải rác. Ban trưa, trời chuyển nắng với nhiệt độ phổ biến từ 24 - 27 độ C. Khu vực Hà Nội, nhiệt độ khoảng 27 độ C; các tỉnh ven biển như Hải Phòng, Quảng Ninh phổ biến từ 25 - 26 độ C. Khu vực các tỉnh tây Tây bắc có nhiệt độ cao nhất, lên tới 28 độ C.