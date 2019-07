Cảnh sát bao vây tụ điểm đánh bạc qua internet, thẩm vấn hơn 300 người Trung Quốc

Vào khoảng 14 giờ chiều 27.7, khu đô thị Our City (Km9, đường Phạm Văn Đồng, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng) bất ngờ bị phong tỏa bởi hàng trăm cán bộ, chiến sĩ của Bộ Công an và Công an thành phố Hải Phòng.