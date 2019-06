Cảnh sát biển tạm giữ hơn 2.500 tấn than trên tàu Nam Vỹ 79

Sáng 18.6, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, cho biết đơn vị vừa phát hiện, lập biên bản vi phạm hành chính để xử lý đối với tàu Nam Vỹ 79 (số hiệu HP 3555), chở hơn 2.500 tấn than có nhiều vi phạm.

ẢNH: NAM THỊNH Cơ quan chức năng làm việc với chủ tàu Nam Vỹ

Trước đó, vào lúc 1 giờ 15 phút ngày 16.6, trên vùng biển thuộc tỉnh Thừa Thiên - Huế, cách cảng Chân Mây khoảng 10 hải lý, Tổ công tác Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tiến hành kiểm tra tàu Nam Vỹ 79 (HP 3555).

Thời điểm kiểm tra, trên tàu có 8 thuyền viên do thuyền trưởng Đỗ Văn Sơn (32 tuổi, TT.Cát Thành, H.Trực Ninh, Nam Định) điều khiển chở hơn 2.500 tấn than là phụ phẩm sau chế biến.

Thuyền trưởng khai nhận số than trên là do Công ty CP Sản xuất, kinh doanh và dịch vụ Bảo Long (thôn Ngư Uyên, xã Long Xuyên, H.Kinh Môn, Hải Dương) bán cho Công ty CP Sản xuất, vật liệu xây dựng Lộc An (thôn Nam Trạch, xã Lộc An, H.Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế), và thuê Công ty CP Dịch vụ vận tải Trường Thanh (P.Đông Hải, Q.Lê Chân, TP.Hải Phòng) vận chuyển từ cảng Phú Thái (Hải Dương) đi cảng Chân Mây (Thừa Thiên - Huế).

ẢNH: NAM THỊNH Hơn 2.500 tấn than có nhiều vi phạm bị tạm giữ

Tuy nhiên, các giấy tờ về hàng hóa do tàu này xuất trình có nhiều điểm mâu thuẫn, nhiều thuyền viên không có bằng hoặc giấy chứng nhận khả năng chuyên môn theo quy định.

Từ những dấu hiệu vi phạm trên, tổ công tác của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã lập biên bản vi phạm hành chính và ra quyết định tạm giữ phương tiện, tang vật để điều tra, xác minh làm rõ vụ việc.