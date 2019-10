Cảnh sát cơ động dùng trái nổ giải cứu hai con tin trong tòa nhà Landmark 81

Chiều 31.10, Trung đoàn Cảnh sát cơ động (CSCĐ) Công an TP.HCM cho biết vừa phối hợp với Công an Q.Bình Thạnh giải cứu thành công hai người bị bắt giữ làm con tin tại một văn phòng công ty nằm trên tầng 43, tòa nhà Landmark 81 (P.22, Q.Bình Thạnh) vào tối 30.10.

Theo thông tin ban đầu, chiều 30.10, ông Lê Hoàng Tuấn (42 tuổi) đến văn phòng Công ty Hoàng Gia tại tầng 43 tòa nhà Landmark 81 gặp Nguyễn Hoàng Phi Đạt (29 tuổi, giám đốc công ty này) để nói chuyện. Tại đây, hai người phát sinh mâu thuẫn, Đạt đánh ông Tuấn bị thương ở mặt. Ông Tuấn thoát ra ngoài, được bảo vệ đưa đi sơ cứu vết thương. Trong lúc đó, Đạt dùng dao tấn công làm một nhân viên công ty tên Nguyễn Văn Quý bị thương; đồng thời khóa trái cửa công ty, dùng dao uy hiếp anh Quý và một nhân viên khác là Trần Văn Hinh, không cho ai lại gần giải cứu.

Nhận được tin báo, bảo vệ tòa nhà Landmark 81 phối hợp Công an Q.Bình Thạnh đến hiện trường thuyết phục Đạt mở cửa, thả hai nạn nhân nhưng bất thành. Đến 20 giờ cùng ngày, Công an Q.Bình Thạnh báo cáo vụ việc xin ý kiến Công an TP. Khoảng 21 giờ, tổ đặc nhiệm thuộc Trung đoàn CSCĐ có mặt tại tầng 41 tòa Landmark 81 tìm phương án giải cứu con tin . Sau khi thuyết phục không thành, CSCĐ đã phá cửa, ném quả nổ vào bên trong văn phòng và nhanh chóng khống chế Đạt, giải cứu 2 nạn nhân thành công, đưa đi cấp cứu.