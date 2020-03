Cảnh sát giao thông Hải Phòng chặn bắt 3 'quái xế' lạng lách, đánh võng trên đường

Chiều nay, 21.3, lãnh đạo Đội Cảnh sát giao thông - trật tự Công an quận Hồng Bàng cho biết, vào 10 giờ 40 cùng ngày, tại khu vực chân cầu Hoàng Văn Thụ (quận Hồng Bàng), tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông - trật tự, Công an quận Hồng Bàng phát hiện một nhóm thanh niên có hành vi điều khiển xe máy vi phạm giao thông. Cả hai xe đều không có biển số . Trong đó, 1 xe chở 2 người không đội mũ bảo hiểm, 1 xe không biển xe chở 3 người không đội mũ bảo hiểm.

2 xe này lưu thông theo hướng từ huyện Thủy Nguyên sang trung tâm thành phố Hải Phòng với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng trên đường . Phát hiện vụ việc, tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông - trật tự Công an quận Hồng Bàng đã bí mật bám theo. Khi đến đường Trần Hưng Đạo (quận Hồng Bàng), lực lượng công an đã áp sát và dừng được xe có 3 người đưa về trụ sở.

Tại cơ quan công an, danh tính của các “quái xế” được làm rõ. Đó là Phạm Thanh Thảo (19 tuổi, ngụ số 16/24/96 đường chợ Hàng, phường Đông Hải, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng), Nguyễn Thế Cường (19 tuổi, ngụ số 69 /112 đường Ngô Quyền, phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng) và Trần Quang Thắng (20 tuổi, ngụ Kha Lâm, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng). Hiện, Công an quận Hồng Bàng đã lập hồ sơ, biên bản để tiếp tục xử lý theo quy định.

Trong thời gian qua, khu vực trung tâm thành phố Hải Phòng thường xuất hiện những “quái xế” tuổi còn rất trẻ, đi xe không biển, gầm rú, lạng lách trên đường gây mất an ninh trật tự, an toàn giao thông. Công an quận Hồng Bàng cho biết, đơn vị này đang lập kế hoạch để phối hợp với các đơn vị khác để ngăn chặn, xử lý những hành vi trên.