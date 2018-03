Cảnh sát lặn suốt 3 giờ tìm người đàn ông nhảy kênh Tàu Hủ

Chiều 27.3, Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C44) xác nhận đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, cho tại ngoại thêm 3 nhân viên phòng khách hàng của Eximbank chi nhánh TP.HCM.

Bị truy đuổi, hai nghi can trộm ngư cụ của người dân dùng vỏ lãi bỏ chạy về hướng sông Thị Vải thì bị lực lượng CSGT đường thủy chặn bắt cùng tang vật.

Chiều 27.3, Công an tỉnh Bình Dương tạm giữ Tạ Kim Thuận (20 tuổi, ngụ An Giang) về hành vi giết người liên quan đến cái chết của anh Nguyễn Mạnh Hùng (21 tuổi, ngụ Đồng Nai) xảy ra ở TX.Dĩ An (Bình Dương).