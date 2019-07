Cấp bách ứng phó mưa lớn sau bão số 2

Mất an toàn nhiều đoạn đê xung yếu Theo Văn phòng Ban Chỉ đạo T.Ư về PCTT, mưa lớn do bão số 2 trong những ngày tới sẽ đe dọa nhiều vị trí đê xung yếu. Thống kê về đê biển, đê sông ở các tỉnh từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh hiện nay đang có 43 vị trí xung yếu, trong đó có 27 đoạn với tổng chiều dài khoảng 43,83 km và 16 cống dưới đê. Đặc biệt, tại các tỉnh Quảng Ninh và Thái Bình, Nghệ An, Nam Định đang có 2 cống và 4 đoạn đê đang thi công. Đối với công trình cống Muối tại Km 17 + 350 đê biển 6, trên địa bàn H.Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, đơn vị thi công đã cho thả cánh cống để đảm bảo an toàn. Phan Hậu