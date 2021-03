Cấp CCCD gắn chip bằng xe lưu động tại TP.HCM: Đưa về khu phố phục vụ dân

Cũng theo Công an P.Linh Xuân, việc triển khai tổ lưu động cấp CCCD này được phối hợp bởi lực lượng cán bộ của Phòng Cảnh sát hành chính (PC06), Công an TP.HCM và cán bộ Công an P.Linh Xuân. Trong thời gian tới phường sẽ di chuyển lưu động đến các khu phố nơi có đông nhân khẩu và tiếp đó sẽ có phương án hỗ trợ đến những gia đình có hoàn cảnh khó khăn

ẢNH: TRẦN TIẾN