“Cấp cứu” bệnh viện

Theo lãnh đạo Sở Y tế TP.HCM, Bệnh viện (BV) Chấn thương chỉnh hình (CTCH) luôn trong tình trạng quá tải bệnh nhân , nằm bao bọc và liền kề với khu KTX Trường cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng vốn đã xuống cấp, không đảm bảo an toàn và tiềm ẩn nguy cơ cháy cao. Trong khi đó, kế hoạch xây mới BV vì nhiều lý do vẫn chưa có dấu hiệu lạc quan...

Sáng 12.7, PV Thanh Niên trở lại BV CTCH. Bác sĩ (BS) Châu Văn Đính, Giám đốc BV CTCH, rùng mình nhớ lại vụ cháy KTX sát BV vào sáng 11.7. Theo BS Đính, khi vụ cháy xảy ra, BV chỉ lo di chuyển đảm bảo an toàn cho bệnh nhân. Rất may có BV Bệnh nhiệt đới sát bên, hỗ trợ chuẩn bị các máy thở phòng khi di chuyển bệnh nhân nặng, bệnh nhân mới mổ xong phải di chuyển từ BV qua. Nếu không thì hậu quả khó lường. “Lúc đó, chúng tôi chỉ báo cho BS, điều dưỡng trong phòng mổ biết để ứng phó, di chuyển bệnh nhân, không báo cho bệnh nhân. Nếu cho bệnh nhân biết, người tỉnh táo, dù đang bị thương nhưng khi nghe cháy, khả năng họ sẽ chạy, rất nguy hiểm”, BS Đính nói và cho biết thêm, BV chỉ lo cứu bệnh nhân; còn tất cả vật tư, thiết bị… tại BV đều bỏ lại.

BS Võ Quang Đình Nam, Phó khoa Nhi BV CTCH, khi xảy ra cháy thì đang mổ chỉnh hình vẹo cột sống cho bệnh nhân, phải đóng vết mổ để di chuyển bệnh nhân. BS Nam kể: “Khi nghe báo cháy KTX kế cận thì tôi đã mổ được 1/3 chặng đường (tức 1,5 giờ mổ). Nếu mổ hoàn thành thì bệnh nhân phải được bắt 16 ốc vít, đặt dụng cụ chỉnh hình, nhưng lúc này bệnh nhân mới được bắt 4 ốc vít. BS mổ bên trong, bên ngoài có người canh chừng. Tôi bình tĩnh cho cắt thuốc mê, đóng vết mổ và cho bệnh nhân ra hồi sức, giảm đau”. Cũng theo BS Nam, chiều cùng ngày, bệnh nhân được mổ lại. Tất cả phòng mổ, dụng cụ mổ đều phải vô khuẩn như từ đầu.

Gặp PV Thanh Niên tại BV CTCH, một bệnh nhân bị gãy chân đến từ Bình Thuận cho biết khi nghe cháy, anh đang đi nạng, may mắn thoát ra khỏi đám cháy nhờ người nhà hỗ trợ. “Tôi nhìn lên thì thấy khói phía bên KTX. Mọi người túa ra cầu thang. Còn chúng tôi là đàn bà nuôi các ông bà cụ trên 80 tuổi bị thay khớp háng, gãy chân không thể chạy được nên rất lo lắng”, bà Huỳnh Lan Phương (55 tuổi, ngụ Vĩnh Long, đang nuôi mẹ) chưa hết bàng hoàng.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, KTX Trường cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng được xây dựng từ những năm 1960 - 1970, đã rất cũ và lụp xụp, an ninh cũng không đảm bảo. Tại mỗi tầng, dây điện chằng chịt quấn vào nhau, cầu thang luôn tối mù, khi lên xuống phải cầm đèn.

Nói về danh sách các sự vụ từng xảy ra ở khu KTX, BS Đính cho hay vài năm trước, có 1 tấm đan ở KTX rơi xuống làm bị thương một người ở dưới đường. Còn với BV, xà bần bên KTX rơi qua thường xuyên (do KTX cao hơn BV). Đặc biệt có lần ống nước từ KTX đâm thủng xuống khu phòng mổ của BV. Mặt khác, nước thải KTX ngấm qua Khoa Cấp cứu của BV gây nhiễm khuẩn. Hiện nay khu vực phía trên mái của BV giáp KTX thì phải quây lại bằng lưới B40.

Về mặt phòng cháy chữa cháy, do cơ sở cũ kỹ nên không thể triển khai hệ thống chữa cháy tự động. BV chỉ gắn được còi hú và ống nước đi vào các phòng, khi cần thì gắn dây chữa cháy. Vừa qua, BV đầu tư một máy bơm cấp cứu của Nhật. Ở phía mặt tiền BV, ngoài phần hành lang bị lấn chiếm thì nhân viên BV cũng không có chỗ gửi xe máy, BV phải thuê 2 bãi xe bên ngoài, còn bãi xe của BV để cho bệnh nhân.

Theo Công an Q.5, KTX Trường cao đẳng Kỹ thuật là công trình rất cũ được xây dựng trước năm 1975, các điều kiện, trang thiết bị về PCCC không được đảm bảo. “Đây là KTX đã được đưa vào Nghị quyết 23/2017/NQ-HĐND TP.HCM về xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu PCCC trên địa bàn TP.HCM được đưa vào sử dụng trước ngày luật PCCC ra đời. Đội Cảnh sát PCCC Q.5 (Công an Q.5) thường xuyên phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra, nhắc nhở các hộ dân, ban quản lý KTX phải cảnh giác về công tác PCCC. Trong khi chờ kế hoạch giải quyết của TP.HCM theo Nghị quyết 23/2017 thì trách nhiệm quản lý địa phương vẫn luôn được đề cao, tránh những vụ hỏa hoạn gây ra hậu quả đáng tiếc”, một lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ (PC07), Công an TP.HCM cho hay.