Casino “đội lốt” CLB bridge, poker: Nhiều sai phạm, vẫn hoành hành

Theo một poker chuyên nghiệp ở TP.HCM, năm 2016, các câu lạc bộ (CLB) poker bắt đầu xuất hiện ở Hà Nội với thời điểm nhiều nhất lên đến hơn chục CLB. Một năm trở lại đây, do bị báo chí phản ánh nhiều sai phạm, cơ quan chức năng ở Hà Nội tăng cường kiểm tra, siết chặt. Khoảng giữa năm 2017, nhiều chủ CLB ở Hà Nội chuyển địa bàn vào TP.HCM và một số tỉnh, thành khác; hùn hạp với người có “máu mặt”, có “nghề” ở địa phương để hoạt động.

Chưa có phép đã hoạt động

Ngày 18.1.2018, Công an TP.HCM kiến nghị UBND TP.HCM chỉ đạo Sở VH-TT chủ trì xây dựng kế hoạch phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở KH-ĐT, Sở LĐ-TB-XH, Công an TP cùng các sở, ngành liên quan kiểm tra toàn diện việc chấp hành pháp luật của các cơ sở kinh doanh bridge, poker trên địa bàn. UBND TP.HCM có văn bản đề nghị Bộ KH-ĐT, Bộ VH-TT-DL hướng dẫn cụ thể về mặt pháp lý đối với chủ thể kinh doanh hoạt động thể thao bridge, poker; đồng thời chỉ đạo Sở KH-ĐT, UBND quận, huyện tạm thời ngưng cấp phép kinh doanh hoạt động thể thao bridge, poker để chờ các văn bản hướng dẫn của các bộ, ngành.





PV Thanh Niên đã nhiều lần đi thực tế ngay khi một trong những CLB poker đầu tiên ở TP.HCM hoạt động và phát hiện nhiều dấu hiệu sai phạm. Cụ thể, khoảng tháng 10.2017, PV đi cùng một nhân viên tài chính “nghiện” poker đến CLB poker P. (trên địa bàn một quận trung tâm TP). Dù khách viện cớ quên mang CMND (bắt buộc xuất trình để làm thẻ hội viên) nhưng nhân viên CLB vẫn nhanh chóng làm thẻ hội viên cho khách sau khi đóng lệ phí 400.000 đồng. CLB này nằm ở mặt tiền đường, được xây dựng trên diện tích hàng trăm mét vuông. Bên trong đặt tổng cộng 15 bàn poker. Thời điểm này, CLB đang tổ chức hai giải thi đấu poker với hơn 100 người tham gia, giải thưởng lên đến hàng trăm triệu đồng. Chúng tôi quan sát bàn poker với 8 - 9 người chơi nằm ngay cửa ra vào. Một thanh niên sau nhiều lần “tố” đậm, phỉnh trên bàn “bốc hơi” khá nhanh. Người này tiếp tục bỏ 5 triệu đồng mua thêm phỉnh và cũng nhanh chóng hết vèo. Trong khi đó, theo điều lệ, hội viên phải được hiệp hội cấp thẻ và phải đăng ký 3 ngày trước khi giải đấu diễn ra; người bị loại không được tiếp tục tham gia giải đấu; lệ phí được nộp bằng tiền mặt tại thời điểm đăng ký thi đấu, tuyệt đối không sử dụng tiền mặt trong thi đấu... PV Thanh Niên đã nhiều lần đi thực tế ngay khi một trong những CLB poker đầu tiên ở TP.HCM hoạt động và phát hiện nhiều dấu hiệu sai phạm. Cụ thể, khoảng tháng 10.2017, PV đi cùng một nhân viên tài chính “nghiện” poker đến CLB poker P. (trên địa bàn một quận trung tâm TP). Dù khách viện cớ quên mang CMND (bắt buộc xuất trình để làm thẻ hội viên) nhưng nhân viên CLB vẫn nhanh chóng làm thẻ hội viên cho khách sau khi đóng lệ phí 400.000 đồng. CLB này nằm ở mặt tiền đường, được xây dựng trên diện tích hàng trăm mét vuông. Bên trong đặt tổng cộng 15 bàn poker. Thời điểm này, CLB đang tổ chức hai giải thi đấu poker với hơn 100 người tham gia, giải thưởng lên đến hàng trăm triệu đồng. Chúng tôi quan sát bàn poker với 8 - 9 người chơi nằm ngay cửa ra vào. Một thanh niên sau nhiều lần “tố” đậm, phỉnh trên bàn “bốc hơi” khá nhanh. Người này tiếp tục bỏ 5 triệu đồng mua thêm phỉnh và cũng nhanh chóng hết vèo. Trong khi đó, theo điều lệ, hội viên phải được hiệp hội cấp thẻ và phải đăng ký 3 ngày trước khi giải đấu diễn ra; người bị loại không được tiếp tục tham gia giải đấu; lệ phí được nộp bằng tiền mặt tại thời điểm đăng ký thi đấu, tuyệt đối không sử dụng tiền mặt trong thi đấu...

Không những CLB poker này có dấu hiệu vi phạm điều lệ mà nhiều CLB poker khác cũng tương tự. Giữa tháng 1.2018, thực hiện chỉ đạo của UBND TP.HCM, Công an TP.HCM kiểm tra 3 CLB poker trên địa bàn và phát hiện hàng loạt vi phạm như: việc đăng ký hội viên tham gia CLB, tham gia giải thi đấu poker chỉ mang tính hình thức, qua loa, không chặt chẽ; vận động viên thi đấu với trang phục tự do; thẻ hội viên không dán hình; người chơi không đeo thẻ và nếu có thẻ thì chỉ xuất trình khi có đoàn kiểm tra. Ban tổ chức, trọng tài không có mặt giám sát nên dễ dẫn đến việc các hội viên tham gia có thể bắt cược thắng thua và chung chi bằng tiền mặt trực tiếp với nhau, không thông qua ban tổ chức giải... Đáng chú ý, cả 3 cơ sở này chưa được Sở VH-TT TP cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện nhưng vẫn ngang nhiên hoạt động...

Nhiều lỗ hổng

Hiện công tác cấp hồ sơ cho các CLB poker thể nghiệm ở TP.HCM bộc lộ nhiều lỗ hổng. Theo tìm hiểu của chúng tôi, hầu hết CLB poker chỉ đến Sở KH-ĐT làm giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thành lập công ty, sau đó xin phép Hiệp hội Thể thao bridge và poker VN thành lập CLB bridge và poker. Nếu hiệp hội đồng ý sẽ gửi văn bản đề nghị UBND phường, xã (nơi đặt trụ sở CLB) cấp phép cho CLB hoạt động... Nhưng nhiều UBND quận huyện, phường xã đang rất lúng túng trong việc kiểm tra xử lý CLB vì chưa nắm rõ thủ tục, điều lệ, quy định hoạt động của các CLB này.

Một cán bộ công an phân tích: “Việc CLB poker thể nghiệm hoạt động trong khi quy định pháp lý, điều lệ thi đấu chưa kiện toàn, dễ dàng tạo điều kiện cho một số CLB lợi dụng tổ chức cờ bạc trá hình. Theo điều lệ, vận động viên tự nguyện đóng góp lệ phí thi đấu theo quy định của ban tổ chức. Lẽ ra, điều lệ phải khống chế lệ phí thi đấu để các CLB không tự ý đưa ra với số tiền lớn (số tiền này CLB hưởng 20%, còn lại được dùng để trả thưởng). Với giá trị giải thưởng lên đến tiền tỉ, chuyện ăn thua tiền bạc hơn là thi đấu giải trí, rèn luyện khả năng tư duy là chuyện dễ hiểu”.





Theo nhận định của Công an TP, thời gian tới loại hình CLB poker thể nghiệm sẽ phát triển mạnh, thu hút nhiều người tham gia (chủ yếu người nhàn rỗi, có máu “đỏ đen”...). Nếu không có các văn bản quy phạm pháp luật quy định cụ thể về điều kiện hoạt động cũng như biện pháp chế tài đối với cá nhân, tổ chức liên quan, sẽ dẫn đến nhiều hệ lụy cho xã hội. Ngoài ra, số tiền người chơi poker phải đóng 500.000 - 5 triệu đồng cho mỗi lần chơi (không giới hạn lần chơi trong ngày), giải thưởng có giá trị khá cao, người chơi có cơ hội thắng cược bằng tiền mặt (ẩn dưới danh nghĩa là giải thưởng do chính số tiền của những người chơi góp lại, sau khi trừ đi chi phí cho ban tổ chức)... là sức hấp dẫn lớn. Từ đó, dễ lôi kéo số lượng lớn người tham gia. Do đó hoạt động của giải thi đấu poker hiện nay là hình thức cờ bạc trá hình, tiềm ẩn hành vi vi phạm pháp luật.