‘Cát cứ’ nơi đậu ô tô có thu phí

Sau 2 tháng triển khai đề án thu phí sử dụng tạm thời lòng đường để đậu ô tô ở TP.HCM, PV Thanh Niên ghi nhận tình trạng “cát cứ” ở những tuyến đường này.

[VIDEO] Tài xế bị đuổi khi đậu xe... đúng quy định ở trung tâm TP.HCM

“Chỗ làm ăn, đâu có đậu được”!

Sáng 24.10, chúng tôi lái ô tô đến định đậu vào vạch chia ô trước một cửa hàng trên đường Trần Bình Trọng (Q.5), thì bảo vệ ở đây liền chạy ra hướng dẫn. Tuy nhiên, khi biết chúng tôi không vô cửa hàng mà chỉ đậu xe thì anh ta yêu cầu chúng tôi đi chỗ khác, không cho đậu xe. Tương tự, khi xe chúng tôi tới đậu vào ô vạch trên đường phía trước nhiều cửa hàng khác ở đường Trần Bình Trọng cũng bị bảo vệ, nhân viên yêu cầu đi chỗ khác, tránh mặt tiền buôn bán của họ.

Ô tô đậu kín hai bên đường An Dương Vương (Q.5), đậu lộn xộn chèn ô vạch để dán keo, thay phụ tùng hàng giờ

Lòng đường có tổ chức thu phí đậu xe bị chiếm dụng nhiều nhất là đường An Dương Vương (Q.5). Hai bên đường này đều được kẻ vạch, chia ô, cắm bảng tổ chức thu phí từ 6 - 0 giờ. Tuy nhiên, nhân viên của các cửa hàng trên đường này (bán phụ kiện ô tô, dán keo xe…) hễ thấy ô tô đi chậm mở đèn xi nhan là lao ra đường để bắt khách, mời mọc. Nhưng khi biết chủ xe không vào cửa hàng thì lập tức họ yêu cầu lái xe đi chỗ khác.

Khoảng 14 giờ ngày 27.10, chúng tôi vừa cho xe đậu vào ô kẻ trước cửa hàng ô tô Q.M (đường An Dương Vương, Q.5), thì hai nhân viên ở đây chạy ra gõ cửa hỏi. Khi biết chúng tôi chỉ đậu xe trả phí thì họ kiên quyết đuổi đi. “Chỗ này tụi em không cho đậu xe, mặt bằng làm ăn buôn bán mà!”, nhân viên này nói. “Nguyên con đường này mặt bằng người ta làm ăn, thuê mỗi tháng mấy chục triệu”, một nhân viên khác bồi thêm.

Bảo vệ nhà hàng H.Y (đường Ngô Đức Kế, Q.1) “xin tiền” đậu xe của khách trên đoạn đường tổ chức thu phí

Xe chúng tôi tiếp tục di chuyển tới trước một cửa hàng bán phụ kiện ô tô gần đó thì có 3 nhân viên lao ra săn đón rất nhiệt tình, và cũng đuổi đi khi biết chúng tôi chỉ đậu xe trả phí. Thậm chí, xe đậu vào ô vạch trước cửa hàng số 349 An Dương Vương thì một phụ nữ bán gánh trái cây phía trước cửa hàng cũng chạy ra đuổi không cho đậu. Trên tuyến đường này, hầu như lúc nào cũng có ô tô đậu kín để dán keo, sửa chữa, thay phụ tùng. Đáng nói là ô tô đậu hàng giờ để sửa chữa nhưng không hề thấy có nhân viên thu phí hay quản lý nào ở khu vực này.

ẢNH: TIỂU THIÊN Nhân viên một cửa hàng sửa chữa và buôn bán phụ kiện ô tô trên đường An Dương Vương (Q.5) tràn ra chiếm khu vực đậu xe có thu phí để bắt khách

Buông lỏng quản lý

Nhiều ngày liền ghi nhận trên các tuyến đường có tổ chức thu phí, chúng tôi thấy tình trạng buông lỏng quản lý việc đậu xe. Trên các tuyến đường như: Trần Bình Trọng, An Dương Vương, Tản Đà (Q.5), Lê Hồng Phong (Q.10), Huyền Trân Công Chúa (Q.1), Cao Thắng (Q.10)… tình trạng ô tô đậu đỗ vô cùng lộn xộn, cán lên vạch kẻ chia ô. Tại đường Lê Hồng Phong (Q.10), nhiều ô vạch để đậu xe bị các xe đẩy chở rác chiếm dụng. Đường An Dương Vương (đoạn đối diện chợ An Đông, Q.5), một số cơ sở còn dùng cọc có chân đế bê tông và ghế đặt xuống đường nhằm chiếm chỗ cho xe vào mua hàng hóa đậu.

Còn trên đường Cao Thắng (đoạn từ Ba Tháng Hai đến Hoàng Dư Khương, Q.10), không hề thấy nhân viên thu phí. Nhân viên của nhà hàng, quán ăn thì rất nhiệt tình hướng dẫn khách đậu xe kín hết làn đường thu phí, một số điểm khác thì đặt vật cản như ghế, cột báo hiệu không cho ô tô dừng, đậu trước cửa.

Đáng lưu ý, trên nhiều tuyến đường, chúng tôi lái ô tô đến đậu rất lâu nhưng chưa sử dụng ứng dụng My Parking để thanh toán tiền thì cũng không thấy lực lượng chức năng đến hướng dẫn hay nhắc nhở.

Một số nơi, nhân viên bảo vệ các hàng quán vẫn quen thói “xin tiền” đậu xe của khách. Khoảng 10 giờ 40 ngày 24.10, chúng tôi lái xe đến đậu đối diện nhà hàng H.Y trên đường Ngô Đức Kế (Q.1, nơi tổ chức thu phí đậu xe lòng đường). Một bảo vệ của nhà hàng đến hướng dẫn cho xe đậu vào ô vạch và nói “cứ đậu đi, hồi ra bồi dưỡng cho ba chục (ba mươi ngàn đồng - PV) uống cà phê”. Chúng tôi hỏi “Ở đây đậu xe có thu phí không?” thì bảo vệ nói: “Thu qua app, nhưng cứ đậu đó đi, không sao đâu”. Trưa 27.10, chúng tôi quay lại đây đậu xe. Khi lái đi thì bảo vệ chạy tới, kêu: “Cho mấy đồng uống nước” rồi nhận tiền của khách cho vào túi. Điều đáng nói, nơi này trước đây từng bị người dân phản ánh bảo vệ thu tiền đậu xe. Từ phản ánh, Phó chủ tịch UBND Q.1

Đoàn Ngọc Hải đã có công văn gửi các ban ngành và địa phương liên quan khẩn trương kiểm tra, xử lý. Thế nhưng đến nay tình trạng này vẫn diễn ra ngang nhiên.

Còn tại một tuyến đường có tổ chức thu phí ở Q.1, nhân viên thu phí sau khi hướng dẫn PV cài ứng dụng My Parking và cách thanh toán tiền thì nói: “Nếu xài sim Viettel thì có thể trừ tiền luôn trong sim, còn sử dụng tài khoản ViettelPay thì trừ trong tài khoản. Còn xài VinaPhone thì hiện chưa được”.