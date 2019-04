Cha giết con gái, ném xác xuống sông Hàn: Vì sao chưa khởi tố?

Trao đổi về vấn đề này, luật sư (LS) Lê Cao, Đoàn LS TP.Đà Nẵng phân tích: Việc tìm thấy xác cháu bé là điểm nút rất quan trọng để điều tra vụ án. Theo LS Cao, có nhiều chuyện ly kỳ và bất thường trong cuộc sống xảy ra; trong đó không loại trừ trường hợp kết tội nghi can rồi nhưng trên thực tế cháu bé chưa bị giết, cháu bé vẫn còn sống... Do vậy, khi chưa tìm thấy thi thể nạn nhân, việc có các chứng cứ khác để có thể xác định nghi can đã có hành vi giết người thì mới có thể khởi tố được. “Đây là nguyên tắc suy đoán vô tội rất quan trọng trong điều tra hình sự. Trước đây chúng ta cũng thấy nhiều vụ án oan sai chỉ vì điều tra chỉ dựa trên lời khai, do vậy việc thận trọng trong điều tra là điều rất quan trọng và việc vội vàng khởi tố bị can để chỉ với mục đích làm cho ra tội không phải là câu chuyện hay của điều tra”, LS Cao nói. Theo LS Cao, các cơ quan có thẩm quyền chưa thể có cơ sở để khởi tố bị can, chưa thể có căn cứ để buộc tội thì không thể vì cảm tính của sự phẫn nộ của dư luận hay cảm tính nghe theo lời khai của người bị tình nghi để có thể khẳng định đối tượng Hời là người đã giết con gái, ném xác xuống sông Hàn như lời nghi phạm khai nhận.