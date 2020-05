Chặn bắt đua xe, thiếu tá CSGT bị “quái xế” rú ga tông xe thẳng vào người

Ngày 3.5, Công an H.Châu Thành (Tiền Giang) cho biết đơn vị đang tiếp tục điều tra xử lý nhóm thanh thiếu niên tụ tập đua xe và cổ vũ đua xe trái phép trên Quốc lộ 1, đoạn thuộc địa bàn xã Long Định, H.Châu Thành.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ 30 ngày 2.5, Phòng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp lực lượng CSCĐ và CSGT Công an H.Châu Thành tuần tra trên Quốc lộ 1, phát hiện hàng chục thanh thiếu niên (có cả nữ) đang tụ tập cổ vũ và đua xe trái phép khu vực phía trước Viện cây ăn quả miền Nam, thuộc địa bàn xã Long Định, H.Châu Thành. Nhiều "quái xế" rú ga lạng lách theo hướng từ TP.HCM về miền Tây với tốc cao để so tài.