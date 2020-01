Chặn bắt tên cướp giết hụt tài xế xe ôm công nghệ để kiếm tiền ăn tết

Trưa 23.1, Công an TP.Đà Nẵng bàn giao tên cướp giết hụt tài xế xe ôm công nghệ để kiếm tiền ăn tết cho Công an TP.HCM thụ lý theo thẩm quyền.

Theo báo cáo ban đầu, tối 20.1, Nguyễn Viết Lợi (31 tuổi, quê tỉnh Nghệ An, tạm trú TP.HCM) muốn kiếm tiền tiêu tết nên nảy sinh ý định cướp tài sản , nhắm vào tài xế xe ôm công nghệ.

Lợi vào siêu thị ở Q.7, TP.HCM mua một con dao nhọn làm hung khí. Vừa ra khỏi siêu thị, Lợi thấy một tài xế xe ôm công nghệ hãng Go Việt đứng gần đó nên đến nhờ chở về khu vực Suối Tiên (Q.9, TP.HCM).

Khi đi ngang qua khu vực Công viên phần mềm ĐH Quốc gia TP.HCM (Q.Thủ Đức), Lợi thấy vắng vẻ nên ngồi phía sau rút dao đâm liên tiếp vào người tài xế để cướp chiếc xe máy.

Tuy nhiên, lúc này, người đi đường phát hiện vụ việc nên đã tri hô. Lợi nhảy khỏi xe và chạy bộ trốn thoát, người dân kịp thời đưa tài xế đi cấp cứu trong tình trạng thương tích rất nặng.

Đến chiều 21.1, Công an TP.HCM tìm đến nơi cư trú của Lợi thì phát hiện Lợi đã đón xe khách về quê Nghệ An trước đó không lâu nên thông báo công an các tỉnh thành đón lõng.

Đến khuya 22.1, khi xe khách đi qua địa phận TP.Đà Nẵng, tên cướp giết hụt tài xế xe ôm công nghệ này đã bị Công an TP.Đà Nẵng cùng Công an TP.HCM phối hợp bắt giữ.