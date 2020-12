Chặn đứng mầm mống cướp giật

Nghi vấn cướp giật, kiểm tra phát hiện tàng trữ ma túy “đá” Trong đợt tuần tra mới đây, “cú đấm thép” 363 Công an Q.5 phát hiện 2 nam thanh niên chạy xe máy BS 62D1-158... có biểu hiện nghi vấn cướp giật nên ra hiệu lệnh kiểm tra hành chính, nhưng cả 2 không chấp hành. Đến giao lộ An Dương Vương - Nguyễn Trãi (Q.5), tổ công tác ép xe máy vào lề, phát hiện đối tượng ngồi sau tàng trữ gói ni lông chứa ma túy “đá”. Tại Công an P.3 (Q.5), đối tượng cầm lái khai tên Lê Phương Duy (37 tuổi, ngụ Q.7, TP.HCM), đối tượng ngồi sau tên Trần Văn Trà (45 tuổi, ngụ Q.10). Tổ công tác sau đó bàn giao người cùng tang vật cho Công an P.3 xử lý. Trước đó, tại địa chỉ 40 Nguyễn Tri Phương (Q.5), “cú đấm thép” 363 Công an Q.5 cũng phát hiện Trần Quang Minh (21 tuổi, quê Vĩnh Long, tạm trú Q.8, TP.HCM) tàng trữ trái phép 1 gói ni lông chứa ma túy “đá”. Ngay sau đó, tổ công tác đã bàn giao đối tượng cho địa phương xử lý.