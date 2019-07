Chặn xe khách, dí dao cướp tiền táo tợn ở Biên Hòa

Trao đổi với PV Thanh Niên sáng 7.7, ông Nguyễn Thanh Phương, chủ nhà xe Cúc Phương (TP.Long Khánh, Đồng Nai) cho biết xe khách Cúc Phương vừa bị 2 người lạ mặt dùng hung khí đe dọa, khống chế tài xế, cướp tiền táo tợn ngay tại trung tâm TP.Biên Hòa. Ông Phương cho biết mình cũng đã tường trình vụ việc đến cơ quan chức năng.

Trả lời PV Thanh Niên trong sáng cùng ngày (7.7), một lãnh đạo Công an TP.Biên Hòa xác nhận vụ việc trên, đồng thời cho biết lực lượng công an đang khoanh vùng nghi can, tiến hành truy bắt.

Chủ nhà xe Cúc Phương Nguyễn Thanh Phương cho biết đã báo vụ việc đến cơ quan chức năng Ảnh: Uyên Nghi

Theo trình bày của ông Phương, vào khoảng 18 giờ ngày 6.7, tại khu vực cầu Suối Linh (gần vòng xoay Tam Hiệp, TP.Biên Hòa), chiếc xe khách BS 60B - 042.58 của nhà xe Cúc Phương do tài xế Cao Sơn Hùng điều khiển, đang chạy hợp đồng, chở hơn 20 hành khách hướng từ TP.HCM đi TP.Long Khánh.

Khi xe đến vòng xoay Tam Hiệp (TP.Biên Hòa), có 2 đối tượng lạ mặt chạy xe máy cúp đầu xe. Một người đu lên cửa xe, dùng mã tấu chém văng cửa kính, rồi dí dao khống chế tài xế , đòi đưa tiền. Quá bất ngờ và hoảng sợ, tài xế Hùng phải đưa ví tiền bên trong có gần 6 triệu đồng đưa cho tên cướp.

Sau khi cướp ví tiền xong, tên cướp nhảy xuống xe và leo lên xe máy đồng bọn đợi sẵn, nhanh chóng tẩu thoát. Vụ cướp táo tợn xảy ra trong tích tắc khiến hơn 20 hành khách đi trên xe bị một phen thất kinh. Tài xế Hùng bị mảnh kính xe văng trúng mặt, chảy máu và bị xây xát nhẹ.