Chánh văn phòng huyện ủy điều khiển ô tô giành đường gây tai nạn thảm khốc

Chánh văn phòng huyện ủy tử vong trong tai nạn thảm khốc trên quốc lộ 2 giữa đêm Theo báo cáo của Công an H.Vị Xuyên, vào khoảng 23 giờ 15 ngày 21.8, ông Bùi Hồng Q. (35 tuổi, trú TT.Vị Xuyên, H.Vị Xuyên) điều khiển ô tô mang biển số 30H-082.23 chở theo chị Bàn Thị Ô. (24 tuổi, trú xã Cao Bồ, H.Vị Xuyên), di chuyển trên QL2, hướng Hà Giang - Tuyên Quang.

Khi đến km11+550 QL2, đoạn thuộc địa phận xã Đạo Đức (H.Vị Xuyên), xe của ông Q. đã va chạm với xe ô tô bán tải mang biển số 23C-043.85 do anh Tạ Chung C. (32 tuổi, trú P.Nguyễn Trãi, TP.Hà Giang, Hà Giang) điều khiển, di chuyển theo hướng ngược lại.

Cú tông trực diện mạnh khiến 2 phương tiện biến dạng, hư hỏng. Anh Q. và chị Ô. được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi; còn anh C. bị thương nặng, đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Giang.

Theo Công an H.Vị Xuyên, nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ tai nạn là do anh Q. điều khiển ô tô giành đường của xe đi ngược chiều. Hình ảnh camera an ninh của nhà dân ghi lại cũng thể hiện chiếc xe do anh Q. điều khiển đã lấn làn, giành đường và tông trực diện vào xe bán tải di chuyển theo hướng ngược lại.

Theo lãnh đạo địa phương, anh Q. mới nhận chức Chánh văn phòng Huyện ủy H.Vị Xuyên được khoảng 1 tháng gần đây thì gặp tai nạn thương tâm.