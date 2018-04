Chập điện trong quá trình tiếp nhiên liệu, tàu cá bị thiêu rụi

Tại hội thảo, “Giải pháp an toàn khi cháy nổ chung cư” do Báo Thanh Niên tổ chức ngày 3.4, các chuyên gia và ngay cả đại diện các cơ quan quản lý nhà nước đều cho rằng ở chung cư vẫn an toàn nếu hệ thống PCCC được xây dựng đúng quy định.