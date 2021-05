Cháu bé 11 tuổi từ Hà Nội về Hải Phòng chơi được xác định nhiễm Covid-19

Sáng 23.5, bà Ngô Thị Thanh Thủy, Chủ tịch UBND H.An Lão, xác nhận trên địa bàn huyện này vừa phát hiện 1 ca nhiễm Covid-19. Bệnh nhân là cháu N.V.C (11 tuổi), ở Khu đô thị Times City , P.Mai Động, Q.Hoàng Mai, TP.Hà Nội.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 H.An Lão cho biết, cháu C. được bố mẹ đưa từ Hà Nội về chơi nhà ông bà nội ở số 96 Lương Khánh Thiện, TT.Trường Sơn, H.An Lão vào tối 22.5.

Đến khoảng 1 giờ 30 sáng 23.5, gia đình cháu C. nhận được tin báo cháu đã nhiễm Covid-19 nên báo về Hải Phòng. Ngay sau khi nhận được thông tin về việc cháu C. dương tính với Covid-19, Trung tâm Y tế H.An Lão đã đưa ông bà nội cháu C. đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm. Từ lúc cháu C. về, ông bà nội của cháu chưa đi đâu và chưa tiếp xúc với ai. Cháu C. cũng được đưa về TP.Hà Nội để điều trị.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 H.An Lão đã tiến hành phun khử trùng và phong tỏa nhà ông bà nội cháu C.