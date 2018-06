Cháy 5 căn nhà giữa khuya, thiệt hại khoảng 5,4 tỉ đồng

Vụ hỏa hoạn thiêu rụi hoàn toàn 5 căn nhà của bà Trần Thị Út Ni, ông Trần Quốc Anh, ông Trần Văn Tố, ông Trần Văn Hạt (cả 4 căn đều đang kinh doanh hàng tạp hóa) và nhà của ông Trần Thanh Truyền cho ông Ca Văn Bào thuê bán phở. Ước tính tổng thiệt hại khoảng 5,4 tỉ đồng.

[VIDEO] Hiện trường vụ cháy 5 căn nhà ở Cà Mau



Ngoài ra, còn 2 căn bị ảnh hưởng là nhà của ông Cao Văn Cường và nhà ông Nguyễn Văn Điểm.

Sau khi tiếp nhận thông tin cháy, UBND TT.Sông Đốc đã chỉ đạo cho Công an thị trấn nhanh chóng triển khai lực lượng, phương tiện chữa cháy. Đồng thời, phối hợp với các lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn, lực lượng Công an H.Trần Văn Thời, Công an tỉnh Cà Mau và người dân tổ chức chữa cháy.

Sau hơn hai giờ chữa cháy, đến khoảng 1 giờ ngày 2.6, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn, không gây thiệt hại về người.