Cháy cơ sở kinh doanh vỏ xe cũ, cột khói bốc cao hàng chục mét

Khoảng 9 giờ ngày 30.7, một vụ cháy lớn xảy ra tại cơ sở kinh doanh vỏ xe cũ thuộc khóm Mỹ Thọ, P.Mỹ Quý, TP.Long Xuyên, An Giang . Ngay sau khi nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh An Giang điều động 7 xe chữa cháy cùng hàng trăm cán bộ chiến sĩ đến hiện trường phối hợp cùng lực lượng chữa cháy tại chỗ tham gia dập lửa.