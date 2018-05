Cháy nhà hàng lúc sáng sớm, thiệt hại hàng trăm triệu đồng

Khoảng 5 giờ ngày 11.5, tại nhà hàng Hòn Gai (số 2, đường 25/4, phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh) xảy ra vụ cháy lớn.

Ông Nguyễn Văn Đường, một người dân sống gần nhà hàng Hòn Gai, cho biết: “Tôi đang đi bộ gần đó thì thấy khói đen toả ra nghi ngút từ nhà hàng. Khoảng 10 phút sau, lửa bùng lên dữ dội và lan rộng ra xung quanh, có cả tiếng nổ nên không ai dám vào hiện trường để di dời tài sản".

Ảnh Lã Nghĩa Hiếu Tầng 2 nhà hàng Hòn Gai bị thiêu rụi, gây thiệt hại lớn về tài sản

Nhận được thông tin vụ việc, lực lượng cảnh sát PCCC tỉnh Quảng Ninh đã huy động 3 xe chữa cháy, cùng 20 cán bộ chiến sĩ tới hiện trường dập lửa. Sau khoảng 1 tiếng đồng hồ, hỏa hoạn được không chế.

Quan sát tại hiện trường, toàn bộ tầng 2 của nhà hàng bị cháy tan hoang. Cửa kính, bàn ghế cùng nhiều tài sản bị lửa thiêu rụi hoặc hư hỏng, ước tính thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

Trao đổi với Thanh Niên, ông Bùi Mạnh Linh, Phó chủ tịch UBND phường Hồng Gai, cho biết thời điểm xảy ra vụ cháy, nhà hàng chưa có khách và may mắn không có thiệt hại về người. Ngay trong sáng 11.5, hiện trường vụ cháy đã được phong toả để cơ quan chức năng điều tra và làm rõ việc chấp hành an toàn PCCC của cơ sở này.

Nhà hàng Hòn Gai là của một tư nhân thuê lại của Công ty CP than Hòn Gai (thuộc Tập đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam). Theo Cảnh sát PCCC tỉnh Quảng Ninh, nguyên nhân vụ cháy bước đầu được xác định là do chập điện.