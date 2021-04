Cháy nhà ở TP.Thủ Đức, 6 người tử vong: Nạn nhân thoát chết sức khỏe ổn định, chưa sẵn sàng làm việc với công an

Sáng 1.4, Bệnh viện Lê Văn Thịnh (Bệnh viện Q.2 cũ) cho biết ông L.C.T (54 tuổi, nạn nhân thoát chết trong vụ cháy nhà ở P.Cát Lái, TP.Thủ Đức làm 6 người tử vong ) vẫn đang được điều trị, chăm sóc, theo dõi tại đây.

Hiện tại vết thương của ông T. đã ổn định, sức khỏe phát triển tốt. Tâm lý của bệnh nhân T. chưa ổn định nên ông chưa sẵn sàng làm việc với cơ quan công an. Công an TP.Thủ Đức vẫn cử cán bộ, chiến sĩ thay phiên túc trực tại bệnh viện để bảo đảm an toàn cho ông T.

Theo một cán bộ của Bệnh viện Lê Văn Thịnh, tính đến sáng 1.4, bệnh viện đã kêu gọi cán bộ, nhân viên quyên góp hỗ trợ gia đình các nạn nhân vụ cháy nhà 6 người tử vong được 10,5 triệu đồng. Số tiền này sẽ được bệnh viện trao cho gia đình các nạn nhân.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ cháy 6 người tử vong Ảnh: Trần Kha

Như Thanh Niên đã thông tin, rạng sáng 30.3, ngôi nhà số 899 đường Nguyễn Thị Định (P.Cát Lái) bốc cháy dữ dội . Vụ cháy đã làm 6 người trong gia đình ông T. tử vong.

Hiện trường vụ cháy Ảnh: Trần Kha

Vụ cháy đã thiêu rụi 5 xe máy và nhiều tài sản tại ngôi nhà này. Hiện tại Công an TP.Thủ Đức phối hợp với Công an TP.HCM điều tra nguyên nhân vụ cháy 6 người tử vong.