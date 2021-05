Cháy tại chi nhánh VPBank TP.Rạch Giá: Nghi phạm gây cháy bị bệnh tâm thần

Chiều 26.5, Công an TP. Rạch Giá (Kiên Giang) cho biết đã bắt được thủ phạm gây ra vụ cháy trụ sở VPBank - chi nhánh TP.Rạch Giá trên đường Trần Phú, P.Vĩnh Thanh, TP.Rạch Giá.

Theo cơ quan công an, qua hình ảnh trích xuất từ camera cho thấy nguyên nhân vụ cháy được xác định do một người đàn ông vào trụ ATM đặt trước ngân hàng này lấy giấy trong thùng đựng rác ra đốt, sau đó để thùng rác lên máy ATM làm cháy lan vào trong ngân hàng. Từ thông tin, hình ảnh này, lực lượng Công an TP.Rạch Giá đã sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để truy bắt nghi phạm.

Đến trưa cùng ngày, nghi phạm đã bị bắt giữ là L.T.H (46 tuổi, ngụ TP.Rạch Giá). Theo cơ quan chức năng người này có bệnh tâm thần, bỏ nhà đi lang thang và đã gây ra vụ cháy nói trên.

Như Thanh Niên đã thông tin, trước đó khoảng 3 giờ 40 ngày 26.5, một đám cháy bùng phát tại cây ATM đặt trước trụ sở VPBank - chi nhánh TP.Rạch Giá. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Kiên Giang đã điều nhiều xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Do cửa cuốn bằng sắt, và bị mất điện, nên lực lượng chữa cháy phải mất một lúc để phá cửa đưa được vòi nước vào chữa cháy.

Hiện trường vụ cháy tại chi nhánh ngân hàng ẢNH: XUÂN LAM