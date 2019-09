Chị bị đâm trọng thương, em trai giật dao đâm người tình của chị tử vong

Tối 9.9, tin từ Công an xã Lương Hòa, H.Bến Lức ( Long An ) cho biết đang tạm giữ và lấy lời khai ban đầu đối với nam thanh niên đâm nạn nhân bị trọng thương dẫn đến tử vong trên đường cấp cứu. Hiện Cảnh sát hình sự, Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh đang phối hợp Công an H.Bến Lức phong tỏa khu vực hiện trường để khám nghiệm và thu giữ tang vật gây án.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ 10 cùng ngày, ven đường tỉnh 830 thuộc ấp 8, xã Lương Hòa, chị N.T.C (30 tuổi) cùng em trai N.V.M (25 tuổi, cùng quê Kiên Giang) làm công nhân tan ca ra về ghé ngang chợ mua thức ăn.

Khi chị C. xuống xe đi vào quầy hàng thì N.V.S (33 tuổi, quê Đồng Tháp) chạy xe tới chặn lại để nói chuyện dẫn đến cự cãi lớn tiếng. S. bất ngờ rút dao trong túi quần đâm liên tiếp nhiều nhát làm chị C. trọng thương, ngã gục ngay chợ. Sau đó, S. chạy ra xe đậu gần đó nổ máy định bỏ trốn.

Thấy chị bị đâm trọng thương, M. chạy tới giật dao đâm S. nhiều nhát khiến người này té xuống đường bất tỉnh. Do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong trên đường đi cấp cứu. Chị C. cũng được đưa đi bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. M. bị Công an xã đưa về tạm giữ tại trụ sở để khai báo sự việc.

Nguyên nhân ban đầu được xác định, S. và chị C. đều đã ly hôn. Cách đây 2 tháng, hai người đến H.Bến Lức làm công nhân và sống chung như vợ chồng. Gần đây, do xảy ra mâu thuẫn, chị C. về nhà trọ của em trai ở ấp 8, xã Lương Hòa ở, đi làm.

Nhiều lần hẹn gặp chị C. nói chuyện nhưng bất thành, bực tức S. chờ chị C. tan ca, liền đón đường, dùng dao đâm nạn nhân.