Chi cục trưởng THA dân sự TP.Thanh Hóa tử vong: Trong rượu đã uống có chất độc cyanua

Tiếp nhận thông tin về vụ việc, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp các đơn vị liên quan tiến hành điều tra.

Trong quá trình điều tra, cơ quan chuyên môn đã test nhanh mẫu rượu các nạn nhân uống, kết quả cho thấy trong rượu có chất độc cyanua . Từ những kết quả điều tra ban đầu, Công an tỉnh Thanh Hóa đưa ra nhận định, có thể do mâu thuẫn vợ chồng trong thua lỗ do làm ăn, và nghi ngờ vợ ngoại tình nên ông Trần Xuân Minh đã thực hiện việc đầu độc vợ cùng những người trong công ty, sau đó uống chất độc tự tử. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án để điều tra về tội “giết người”.