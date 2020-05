Chi tiết đặc biệt vụ Giang '36' vây nhốt xe chở công an: Vợ nguyên Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai có liên quan?

Trong khi đó, cáo trạng lại “bỏ lọt” chi tiết đắt giá này. Và để rộng đường dư luận, ngày 22.5, PV Thanh Niên có cuộc trao đổi với bà Thái Thị Thúy Ngần, Phó viện trưởng Viện KSND TP.Biên Hòa, người ký cáo trạng truy tố vụ án Giang '36' vây nhốt xe chở công an, để làm rõ vấn đề này.

Thời điểm này, tại phòng VIP 2 có ông Phạm Văn Hiền (35 tuổi, ngụ H.Định Quán, Đồng Nai), đại tá Huỳnh Bảo Hùng (nguyên Trưởng phòng Cảnh sát PCCC), trung tá Nguyễn Quang Trường (Đội phó Đội cảnh sát 113) và trung tá Đinh Tú Anh (Đội trưởng Đội cảnh sát trật tự - Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Đồng Nai; mặc thường phục).

Do mâu thuẫn trong lúc nhậu nên 2 nhóm này xảy ra xô xát. Sau đó, Nguyễn Tấn Lương điện thoại cho Ngô Đình Giang (tức Giang '36 ', 34 tuổi, ngụ Đồng Nai) đến giải quyết. Và Giang đã gọi cho đàn em đến hỗ trợ.

Vụ vây nhốt xe chở công an vào ngày 12.6.2019, gây ùn tắc giao thông trên đường Đặng Trơn

Về phía ông Hiền, sau khi xảy ra xô xát, ông Hiền đã cùng ông Trường, ông Tú Anh và ông Hùng lên ô tô 4 chỗ BS 60A - 131.26 định rời khỏi quán thì bị Lương và một số người (chưa rõ lai lịch) chặn lại, yêu cầu xuống xe. Cùng lúc, Giang “36” cũng đến nơi, tiếp tục hăm dọa. Thấy vậy, ông Trường gọi điện thoại cho Cảnh sát 113 đề nghị can thiệp.

Trùm giang hồ Giang “36” lếch thếch dép tổ ong, ra tòa vì vây xe chở công an

Lúc 13 giờ 50 ngày 12.6.2019, lực lượng Cảnh sát 113 gồm 5 người do thiếu tá Nguyễn Tấn Hùng (Đội Cảnh sát 113 thuộc Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Đồng Nai) làm tổ trưởng đến hiện trường, nhóm Giang “36” đứng dạt ra 2 bên nên ông Tú Anh điều khiển xe rời khỏi quán.

Thấy vậy, Giang “36” hô hào cả nhóm đuổi theo chặn lại, đồng thời dọa đánh, dọa giết những người ngồi trong xe, gây náo loạn đường phố. Đến khoảng 16 giờ 30 cùng ngày, Công an TP.Biên Hòa phải tăng cường lực lượng, điều động xe cẩu đến giải quyết thì nhóm Giang “36” mới giải tán.

Phải đến 16 giờ 30 ngày 12.6.2019, khi Công an TP.Biên Hòa tăng cường thêm lực lượng, đưa xe cẩu đến hiện trường thì trật tự mới được vãn hồi

Theo kết luận điều tra, vào thời điểm Cảnh sát 113 xuất hiện tại hiện trường trấn áp Nguyễn Tấn Lương, Giang “36” cùng đồng bọn thì Lương điện thoại cho bà N.T H, vợ của một cựu Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai (thời điểm này đang đương chức - PV) nhằm răn đe phản ứng của lực lượng công an có mặt tại hiện trường.

“Nguyễn Tấn Lương gọi điện cho bà H., vợ đồng chí M., nguyên giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai và mở loa ngoài mục đích các lực lượng công an giải quyết tại hiện trường nghe làm giảm tinh thần trấn áp tội phạm. Đồng thời tiếp sức cho Nguyễn Tấn Lương cùng đồng bọn thực hiện hành vi phạm tội gây ách tắc giao thông kéo dài, ảnh hưởng tình hình chung của địa phương”, kết luận điều tra của Công an TP.Biên Hòa nêu.

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm vào ngày 18.5.2020 Ảnh: Gia Khánh