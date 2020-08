Chia sẻ dữ liệu chính quyền điện tử trong tháng 10.2020

Phát biểu kết luận, Thủ tướng cho rằng thời gian qua, các nền tảng chính phủ điện tử được phát triển nhanh khi số lượng các nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp bộ, tỉnh được xây dựng tăng đột biến. Cụ thể, trong 6 tháng qua, tỷ lệ bộ, tỉnh có nền tảng này tăng hơn 3 lần (tháng 2 mới chỉ có 25 bộ, tỉnh có nền tảng tương ứng 27%, nhưng đến tháng 7 đã có 76 bộ, tỉnh có nền tảng, tương ứng 82,6%). Hiện nay, tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 được cung cấp khoảng 15,9%, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước... Tuy nhiên, Thủ tướng cũng chỉ ra một số tồn tại, như vấn đề an toàn, an ninh mạng chưa được đầu tư đúng mức...