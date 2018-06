‘Chiêu trò’ của tài xế xe quá tải

Trong thời gian qua, trên địa bàn thành phố xảy ra nhiều trường hợp tài xế điều khiển xe quá tải trọng cho phép chống đối, gây khó khăn cho lực lượng thanh tra giao thông.



Ông Trần Quốc Khánh, Chánh thanh tra Sở GTVT TP.HCM, cho biết thời qua trên địa bàn TP xảy ra nhiều trường hợp tài xế điều khiển xe quá tải trọng cho phép chống đối, gây khó khăn khi có lực lượng Thanh tra giao thông (TTGT), khi lực lượng này thực hiện việc kiểm tra, xử lý vi phạm.

Điển hình như ngày 22.5, một tài xế đã không hợp tác, cho xả bê tông trên xe xuống mương thoát nước khi tổ công tác thuộc Đội TTGT số 4 (Thanh tra Sở GTVT TP.HCM) yêu cầu đưa xe về trạm cân số 3 để tiến hành cân xe, kiểm tra tải trọng. Ngày 27.3, khi lực lượng chức năng của Đội TTGT số 5 yêu cầu 2 chiếc xe có dấu hiệu chở quá tải lưu thông trên đường Võ Chí Công (Q.9, TP.HCM) dừng xe kiểm tra, 2 người ngồi trong xe này đã đóng cửa xe rời khỏi hiện trường, khiến vụ việc kéo dài nhiều giờ liền.

Theo báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh vận tải hàng hóa trong 6 tháng đầu năm 2018, lực lượng TTGT TP đã phát hiện và xử lý tổng cộng 1.137 vụ vi phạm về chở hàng quá tải trọng cho phép, với số tiền xử phạt hơn 18,8 tỉ đồng.

Để xử lý đích đáng đối với những “chiêu trò” chống đối của những tài xế điều khiển phương tiện quá tải trọng như nêu trên, ông Khánh cho biết ngày 15.6, giữa Thanh tra Sở GTVT các tỉnh, TP ký kết Quy chế phối hợp, trao đổi thông tin với nhau.

Ngoài ra, nhằm lập lại trật tự, an toàn giao thông trong hoạt động vận tải trên địa bàn TP, lực lượng thanh tra đã chủ trì phối hợp với các Khu Quản lý Giao thông đô thị số 1, 2, 3, 4 và Trung tâm Quản lý đường hầm sông Sài Gòn rà soát, cập nhật danh sách các điểm thường xuyên có hoạt động đón, trả khách theo địa bàn từng quận, huyện.

“Để có biện pháp giải quyết triệt để đối với các điểm có tình trạng đón, trả khách không đúng nơi quy định, gây mất trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn TP, Thanh tra Sở sẽ tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị và chính quyền địa phương. Đồng thời, phối hợp với Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất, Công an Q.Tân Bình triển khai các kế hoạch chuyên đề tăng cường công tác kiểm tra, xử lý đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong khu vực sân bay”, ông Khánh cho biết thêm.