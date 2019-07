Chiêu trò nuốt trọn Biển Đông của Trung Quốc

Mỹ lên án hành vi của Trung Quốc Bộ Ngoại giao Mỹ hôm qua bày tỏ quan ngại trước thông tin về những hành động đang diễn ra của Trung Quốc ở Biển Đông, đe dọa hòa bình và an ninh khu vực. Washington đồng thời chỉ trích Bắc Kinh can thiệp vào việc thăm dò và sản xuất dầu mỏ cũng như khí đốt mà các quốc gia đã tiến hành từ lâu, cụ thể là VN. “Ngoại trưởng Mike Pompeo hồi đầu năm nay nhấn mạnh Trung Quốc có những hành động cưỡng bức, ngăn chặn các quốc gia thành viên ASEAN tiếp cận nguồn dự trữ năng lượng trị giá hơn 2,5 ngàn tỉ USD (46,5 triệu tỉ đồng)”, AFP dẫn lời nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Morgan Ortagus nhấn mạnh. “Trung Quốc còn có những hành động khác nhằm củng cố tuyên bố chủ quyền bất hợp pháp ở Biển Đông, bao gồm dùng dân quân biển để hăm dọa, cưỡng ép, đe dọa các quốc gia khác, đe dọa hòa bình và an ninh khu vực. Mỹ kịch liệt phản đối hành động hăm dọa và cưỡng ép để khẳng định tuyên bố chủ quyền. Trung Quốc phải chấm dứt những hành động bắt nạt, khiêu khích và gây bất ổn”, theo phát ngôn viên Ortagus. Phúc Duy