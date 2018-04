Chìm tàu cá, cứu được 6 người, 2 ngư dân mất tích

Trước đó, vào tối 7.4, tàu cá BV 95209 TS do anh Hồ Ngọc Vinh (29 tuổi, ngụ H.Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) làm thuyền trưởng, khi đang hoạt động trên biển, cách mũi Vũng Tàu 37 hải lý thì bị phá nước do sóng to, gió lớn và mất liên lạc với gia đình. Lúc bị nạn, trên tàu có 8 ngư dân.

Nhân được tin báo, trung tâm III phát thông tin báo nạn khẩn cấp cho các tàu thuyền đang hoạt động trong khu vực biết; yêu cầu đến hỗ trợ tìm kiếm, cứu các ngư dân trên tàu cá BV 95209 TS.

Ngay sau đó, tàu SAR 413 của trung tâm 3 cũng xuất phát để phối hợp với các phương tiện tìm kiếm khác; chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn tại hiện trường.

Đến 22 giờ 15 ngày 7.4, lực lượng cứu nạn phát hiện và cứu được 6 ngư dân tàu cá BV 95209 TS và sơ cứu ban đầu cho những người này.

Một lãnh đạo trung tâm 3 cho biết, hiện còn 2 ngư dân của tàu cá BV 95209 TS mất tích là Cao Văn Nhật (24 tuổi) và Võ Văn Hỡi (25 tuổi), cùng ngụ H.Xuyên Mộc. Nhiều phương tiện vẫn đang tìm kiếm 2 ngư dân này.